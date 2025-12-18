"Я делал то, во что верил": британское Минобороны показало прощальное письмо военного, погибшего в Украине

Джорджа Гули

Министерство обороны Великобритании по просьбе семьи опубликовало отрывок из прощального письма 28-летнего младшего капрала Джорджа Гули. Британский десантник погиб в начале декабря во время трагического инцидента на полигоне в Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

«Гордитесь, а не печальтесь»

В своем письме, написанном на случай гибели, Гули призвал близких не позволить горю сломить их. Он подчеркнул, что сознательно избрал свой путь и гордился своей миссией.

«Если вы читаете это, значит, я не вернулся домой. Пожалуйста, не позволяйте этому взломать вас. Вы знаете, что я делал то, во что верил, вместе с людьми, которых уважал и любил, и ради вещей, которые имеют для меня значение моей страны, демократии и свободы в этом мире. Я гордился тем, что делал. Не вспоминайте меня с грустью и утратой. Гордитесь. Я пошел, делая то, чему учился, то, что сам избрал, и я нес всех вас в своем сердце все это время», — писал Гули.

Прощальное письмо Джорджа Гули. / © Twitter/Ministry of Defence

Обстоятельства трагедии

Тело десантника уже репатриировали на родину и похоронили с почестями на военном кладбище в Оксфордшире. По официальным данным, смерть наступила 9 декабря вдали от линии фронта.

Прощание с британским десантником Джорджем Гули / © Twitter/Ministry of Defence

Напомним, что ранее произошел трагический несчастный случай при испытании украинскими силами новых оборонных способностей (по данным BBC — дрона-перехватчика). Кроме британца, по предварительной информации, погибли два украинских военных, ранены.

Это первый подтвержденный случай гибели кадрового британского десантника в Украине. Джордж Гули имел значительный боевой опыт в Афганистане и Африке, а в январе ожидал повышения к капралу.

Британское ведомство выразило надежду, что искренние слова военного станут утешением для всех, кто сейчас переживает боль утраты.