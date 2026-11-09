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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Я делил тюремную камеру с самым жестоким серийным убийцей": экс-заключенный рассказал, как это — сидеть с маньяком

Бывший заключенный рассказал, как это делить тюремную камеру с самым жестоким серийным убийцей Австралии Айваном Милатом.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Серийный убийца Айван Милат

Серийный убийца Айван Милат / © dailymail.co.uk

Бывший австралийский заключенный Робби рассказал о своем жутком опыте проживания в одной камере с самым известным серийным убийцей Австралии Айваном Милатом. Мужчины провели три месяца в тюрьме Лонг-Бэй в Сиднее во время судебного процесса над маньяком.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Робби, ему удалось узнать Милата на «глубоко личном уровне», хотя поначалу осознание того, в чем обвиняют его соседа, вызвало животный страх.

Игры детей с маньяком и распределение кроватей

Наиболее сюрреалистическим и пугающим моментом для Робби стали дни свиданий, когда его старшие дети играли с серийным убийцей, жестоко лишившего жизни семи туристов.

«Дети буквально прыгали по нему, играли, а он прекрасно ладил с ними. Сначала я немного не отнял язык от страха… но это была возможность увидеть другую сторону человека. В те моменты он казался абсолютно обычным человеком», — вспоминает экс-заключенный.

Мужчина тоже с улыбкой вспомнил, как они делили двухъярусную кровать: Милат без лишних слов сразу занял нижний ярус, а Робби решил с ним не спорить. Несмотря на периодическое нервное напряжение, Робби заверил, что после знакомства с Милатом перестал бояться за свою жизнь, поскольку тот стремился доказать свою невиновность и не совершал глупостей в камере.

Слезы и отрицание вины

Робби рассказал, что несколько раз после возвращения с судебных заседаний Милат был чрезвычайно эмоционален и даже плакал, утверждая: «Я этого не делал». Впрочем, огромное количество доказательств не оставляло сомнений в его вине.

Отметим, Айван Милат отбывал пожизненное заключение за жестокие убийства семи путешественников в период с 1989 по 1992 годы. Ему также приписывали ряд других преступлений, но он так и не признался в содеянном. Маньяк умер от рака в октябре 2019 года в возрасте 74 лет.

В Украине поймали серийного маньяка, охотившегося в соцсетях на девочек. Задержанный находился в поле зрения правоохранителей около 20 лет, трижды привлекался к уголовной ответственности и снова шел на новое сексуальное преступление в отношении детей.

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