"Я думал, что умру раньше": комик рассказал о том, сколько пива выпивал каждый день

Пиво / © Unsplash

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Австралийский комик Эш Уикс признался, что в свое время выпивал до 12–15 бутылок пива в день — причем делал это в одиночестве дома. Теперь артист уже более 230 дней не употребляет алкоголь и откровенно рассказывает о том, как зависимость влияла на его жизнь и семью.

Уикс поделился своей историей в подкасте Life Uncut, передает Daily Mail.

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По словам комика, алкоголь долгое время был для него способом справиться с трудом, особенно после рождения детей. Он использовал выпивку, чтобы подавить сложные мысли и справиться с ощущением перегруженности.

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«Я пил не ради развлечения. Я выпивал по 12, 15 бутылок пива в день сам дома без причины», — признался Уикс.

Он добавил, что в конце 2025 года постоянные попытки контролировать собственное употребление алкоголя стали для него изнурительными.

«Я бы подумал, что умру раньше. Было время, когда я думал, что это все», — рассказал комик.

Уикс отметил, что его семья также ощущала последствия его зависимости. Сначала он планировал сделать перерыв после напряженного периода работы и путешествий. Однако уже через месяц трезвости стал осознавать, насколько сильно алкоголь влиял на его повседневную жизнь.

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«Я герой для своего сына»

Особенно эмоционально Уикс говорил о своем сыне Оскара. Комик признался, что его мучила мысль о том, какой пример он подавал ребенку.

«Я его чертов герой, да? И он должен наблюдать, как его герой пытается прожить свою жизнь», — сказал он.

После того, как Уикс начал публично рассказывать о своей трезвости, он получил электронное письмо от человека, который вырос с отцом с алкогольной зависимостью.

Автор письма рассказал, что его отец уже умер, однако в течение многих лет ребенок чувствовал себя «недостаточно хорошим», чтобы отец ради него отказался от алкоголя.

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Это сообщение настолько поразило Уикса, что он не мог говорить о нем около двух месяцев.

«Я не хочу, чтобы мои дети думали, что они были недостаточно хорошими, чтобы я что-то в себе изменил, чтобы помочь всем», — объяснил комик.

«Мне казалось, будто мой лучший друг только что умер»

Уикс рассказал, что начал пить еще в 14 лет. За десятилетие алкоголь стал частью практически каждого важного события в его жизни.

«При любых неудобствах я выпивал. В любые плохие дни я выпивал. За любой праздник я выпивал. За любую незначительную победу я выпивал», — вспомнил он.

Поэтому отказ от алкоголя оказался для него не только физическим испытанием. По словам Уикса, он фактически переживал потерю того, что долгое время воспринимал как своего ближайшего друга.

«Я так сильно на него полагался и так часто им пользовался. Это было буквально как мой лучший друг. Мне казалось, что мой лучший друг только что умер», — признался артист.

Он добавил, что некоторое время буквально «оплакивал» алкоголь, прежде чем постепенно привыкнуть к новому образу жизни.

Алкоголь был нормой в его семье

Оглядываясь назад, Уикс признал, что давно понимал: его отношения с алкоголем не были здоровы. В то же время, он убеждал себя, что все еще контролирует ситуацию.

Важную роль в этом, по его словам, сыграла атмосфера в семье. Комик рассказал, что его дед мог выпивать до 30 шхун пива в день.

«Последнее, что он сказал мне, было: „Можете ли вы найти нам шхуну?“ И я его больше никогда не видел», — вспомнил Викс.

По словам артиста, в его семье подобное поведение долгое время воспринималось как нечто обычное. Он отметил, что среди молодых мужчин чрезмерное употребление алкоголя иногда даже становится частью образа и самоидентичности.

Впрочем, недавно Уикс поговорил об этом со своей 89-летней бабушкой. Он рассказал ей о собственном решении отказаться от алкоголя и услышал неожиданное признание.

Женщина сказала, что всю жизнь считала пьянство своего мужа нормальным, хотя на самом деле ей это не нравилось.

«Я всю свою жизнь не знала этого и думала, что это просто нормально, но на самом деле это не так», — рассказала она внуку.

Трезвость изменила его отношения с партнершей

Первые месяцы жизни без алкоголя были для Уикса непростыми. Правда, новой «слабостью» вместо пива неожиданно стали сладости.

Комик шутил, что однажды попросил свою партнершу Эйприл купить ему сразу восемь пачек печенья Oreo. Количество настолько удивило продавщицу, что она спросила, нет ли на них специальной акции.

По словам Уикса, это был один из забавных моментов адаптации к жизни без алкоголя.

Комик и Эйприл вместе уже 16 лет. Он уверен, что отказ от алкоголя положительно повлиял и на их отношения.

«Мои отношения с Эйприл, пожалуй, лучшие в нашей жизни», — сказал Уикс.

То, что изначально было лишь попыткой сделать паузу в употреблении алкоголя, в конечном итоге стало для комика полной переоценкой его многолетних отношений с выпивкой.

Как мы писали, больше всего пива любят не в Германии или Чехии, а в Испании — 45% опрошенных там назвали себя регулярными потребителями. Далее следуют Бразилия и Вьетнам с 44%. Германия и Великобритания оказались примерно на среднем уровне — около трети регулярных потребителей. В то же время Китай остается мировым лидером по производству пива.

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