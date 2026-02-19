- Дата публикации
"Я едва сдержал смех": глава МИД Израиля раскритиковал выступление посла РФ
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар жестко отреагировал на выступление представителя России Василия Небензи.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар подверг критике выступление посла России Василия Небензи. Израильский дипломат отметил, что высказывания представителя государства-агрессоры об оккупации, аннексии, завершении войны и международном праве были довольно забавными.
Заявление прозвучало во время министерского заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
«Было забавно слышать, как представитель России говорить о праве и международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи», — сказал Саар.
Ранее Небензя сделал новое заявление о переговорах. Он заговорил о «реалистических условиях», на которые должен согласиться украинский лидер Владимир Зеленский. Если же этого не произойдет, добавил российский представитель, РФ «продолжит добиваться целей военным путем».