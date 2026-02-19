"Я едва сдержал смех": глава МИД Израиля раскритиковал выступление посла РФ

Совбез ООН

Глава МИД Израиля Гидеон Саар подверг критике выступление посла России Василия Небензи. Израильский дипломат отметил, что высказывания представителя государства-агрессоры об оккупации, аннексии, завершении войны и международном праве были довольно забавными.

Заявление прозвучало во время министерского заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

«Было забавно слышать, как представитель России говорить о праве и международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи», — сказал Саар.

Ранее Небензя сделал новое заявление о переговорах. Он заговорил о «реалистических условиях», на которые должен согласиться украинский лидер Владимир Зеленский. Если же этого не произойдет, добавил российский представитель, РФ «продолжит добиваться целей военным путем».