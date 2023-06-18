"Я хотел очистить свою совесть": американец вернул в библиотеку книгу через 65 лет

В США экземпляр антиутопического романа Джорджа Оруэлла "1984" вернули в библиотеку через 65 лет.

Об этом пишет издание BBC.

86-летний читатель из Портленда объяснил свой поступок в записке, которую приложил к книге. В ней говорилось, что роман следует вернуть в библиотеку, поскольку он актуален сегодня.

"После повторного прочтения я понимаю, что как никогда эту книгу следует вернуть в обращение... Я хотел вернуть эту книгу в 1958 году, когда собирался окончить Портлендский государственный университет, но почему-то не успел это сделать. Извините за такое опоздание. В возрасте 86 лет я хотел, наконец-то, очистить свою совесть", — написал мужчина.

Библиотека округа Малтнома заявила, что не будет штрафовать мужчину за позднее возвращение книги.

"Его совесть чиста", — сказали в библиотеке.

Напомним, в США мужчина по имени Джим Перри вернул в библиотеку книгу, просроченную на 96 лет. Он сказал, что, по его мнению, она была взята дедушкой его покойной жены.

Ранее стало известно, что в США мужчина попал за решетку, потому что не вернул в библиотеку книгу.

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