"Я и грамма не спала!": жители Белгородской области недовольны, что военные располагают "Грады" в жилых кварталах

Россияне активно выражают недовольство действиями русских военных в Белгородской области. Так, они размещают военную технику в жилых кварталах и открывают оттуда огонь.

Перехват обнародовал ГУР МО.

ГУР обнародовало очередной разговор гражданских на белгородском направлении

"Додумались на перекрестке возле Кирпичного поставить "Грады"! Как бахкают, и твою мать. Я и грамма не спала сегодня! Всю ночь, всю ночь.. Это ужас один", — говорит россиянка.

Ранее россиянам напомнили, что Пригожин предупреждал об "ударе в районе Белгорода". Мол, если ВСУ зайдут туда, это дестабилизирует внутриполитическую ситуацию, создаст серьезную угрозу жителям города и обеспечит "хорошую обменную карту".

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