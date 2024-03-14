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"Я и грамма не спала!": жители Белгородской области недовольны, что военные располагают "Грады" в жилых кварталах

"Я и грамма не спала!": жители Белгородской области недовольны, что военные располагают "Грады" в жилых кварталах

Перехват ГУР / Фото: ГУР Минобороны

Жительница РФ пожаловалась, что не выспалась.

Россияне активно выражают недовольство действиями русских военных в Белгородской области. Так, они размещают военную технику в жилых кварталах и открывают оттуда огонь.

Перехват обнародовал ГУР МО.

ГУР обнародовало очередной разговор гражданских на белгородском направлении

ГУР обнародовало очередной разговор гражданских на белгородском направлении

"Додумались на перекрестке возле Кирпичного поставить "Грады"! Как бахкают, и твою мать. Я и грамма не спала сегодня! Всю ночь, всю ночь.. Это ужас один", — говорит россиянка.

Ранее россиянам напомнили, что Пригожин предупреждал об "ударе в районе Белгорода". Мол, если ВСУ зайдут туда, это дестабилизирует внутриполитическую ситуацию, создаст серьезную угрозу жителям города и обеспечит "хорошую обменную карту".

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