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"Я и не подозревал, что вы умеете петь": президент Южной Кореи исполнил песню по просьбе Байдена (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
955
Время на прочтение
2 мин
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"Я и не подозревал, что вы умеете петь": президент Южной Кореи исполнил песню по просьбе Байдена (видео)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ошеломил Белый дом исполнением песни "Американский пирог" / Фото: Associated Press

Надо признать, что Юн Сок Йоль действительно хорошо исполнил American Pie Дона Маклина.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ошеломил Белый дом исполнением песни "Американский пирог", которую в свое время пел знаменитый музыкант Дон Маклин.

Во время ужина в компании президента Соединенных Штатов Джо Байден Юн взял микрофон и исполнил куплет известной American Pie.

Об этом пишет Politico.

Долгое время назад, I can still remember
How that music used to make me smile
And I knew if I had my chance
That I could make those people dance
And maybe they'd be happy for a while...

Давно давно, я еще помню
Как эта музыка заставляла меня улыбаться
И я знал, будет ли у меня шанс
Чтобы я мог заставить этих людей танцевать
И, возможно, они были бы счастливы на время

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сорвал аплодисменты зала и президента Джо Байдена.

"Я и не подозревал, что вы умеете петь", — сказал Байден.

Во время ужина в Белом доме присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, министр торговли Джина Раймондо, а также многочисленные губернаторы и члены Конгресса.

К слову, Байден сделал ценный подарок президенту Южной Кореи – гитару с автографом атора песни "Американский пирог" Дона Маклина.

Напомним, Мадонна, тоже имеющая в своем репертуаре песню American Pie, собирается в гастрольный тур.

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Дата публикации
Просмотры
955
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