"Я и не подозревал, что вы умеете петь": президент Южной Кореи исполнил песню по просьбе Байдена (видео)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ошеломил Белый дом исполнением песни "Американский пирог", которую в свое время пел знаменитый музыкант Дон Маклин.

Во время ужина в компании президента Соединенных Штатов Джо Байден Юн взял микрофон и исполнил куплет известной American Pie.

Об этом пишет Politico.

Долгое время назад, I can still remember

How that music used to make me smile

And I knew if I had my chance

That I could make those people dance

And maybe they'd be happy for a while...

Давно давно, я еще помню

Как эта музыка заставляла меня улыбаться

И я знал, будет ли у меня шанс

Чтобы я мог заставить этих людей танцевать

И, возможно, они были бы счастливы на время

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сорвал аплодисменты зала и президента Джо Байдена.

"Я и не подозревал, что вы умеете петь", — сказал Байден.

Во время ужина в Белом доме присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, министр торговли Джина Раймондо, а также многочисленные губернаторы и члены Конгресса.

К слову, Байден сделал ценный подарок президенту Южной Кореи – гитару с автографом атора песни "Американский пирог" Дона Маклина.

Напомним, Мадонна, тоже имеющая в своем репертуаре песню American Pie, собирается в гастрольный тур.

Читайте также: