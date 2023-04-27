"Я и не подозревал, что вы умеете петь": президент Южной Кореи исполнил песню по просьбе Байдена (видео)

Надо признать, что Юн Сок Йоль действительно хорошо исполнил American Pie Дона Маклина.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ошеломил Белый дом исполнением песни "Американский пирог", которую в свое время пел знаменитый музыкант Дон Маклин.
Во время ужина в компании президента Соединенных Штатов Джо Байден Юн взял микрофон и исполнил куплет известной American Pie.
Об этом пишет Politico.
Долгое время назад, I can still remember
How that music used to make me smile
And I knew if I had my chance
That I could make those people dance
And maybe they'd be happy for a while...
Давно давно, я еще помню
Как эта музыка заставляла меня улыбаться
И я знал, будет ли у меня шанс
Чтобы я мог заставить этих людей танцевать
И, возможно, они были бы счастливы на время
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сорвал аплодисменты зала и президента Джо Байдена.
"Я и не подозревал, что вы умеете петь", — сказал Байден.
Во время ужина в Белом доме присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, министр торговли Джина Раймондо, а также многочисленные губернаторы и члены Конгресса.
К слову, Байден сделал ценный подарок президенту Южной Кореи – гитару с автографом атора песни "Американский пирог" Дона Маклина.
Напомним, Мадонна, тоже имеющая в своем репертуаре песню American Pie, собирается в гастрольный тур.
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