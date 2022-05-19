"Я имею в виду Украину": бывший президент США Джордж Буш назвал вторжение в Ирак "неоправданным" (видео)

"Я имею в виду Украину": бывший президент США Джордж Буш назвал вторжение в Ирак "неоправданным" (видео)

Видеоречь Буша быстро распространилась в социальных сетях.

Бывший президент США Джордж Буш ошибочно назвал вторжение в Ирак "жестоким" и "неоправданным", прежде чем исправиться, сказав, что имел в виду вторжение России в Украину.

Во время речи в Далласе он затронул тему войны в Украине и раскритиковал политическую систему России.

"Результатом является отсутствие сдерживаний и противовесов в России, а также решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак", – сказал Буш.

Потом он кивнул и исправился.

"Я имею в виду Украину", – добавил он.

Буш в шутку обвинил в ошибке свой возраст, а зрители рассмеялись.

Видеоречь с указанной ошибкой Буша быстро распространилось в социальных сетях, собрав более трех миллионов просмотров только в Twitter после того, как видео было размещено в Twitter репортером Dallas News.

Speaking in Dallas это после, премьера Джорджа. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “whole unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE — Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022

"Выступая сегодня днем в Далласе, бывший президент Джордж Буш совершил значительную словесную ошибку, обсуждая войну в Украине. Он назвал "совершенно неоправданным и жестоким вторжением", но вместо Украины, сказал "Ирак", — написал репортер.

Добавим, что в 2003 году, когда Буш был президентом, Соединенные Штаты возглавили вторжение в Ирак из-за оружия массового уничтожения, которое так и не нашли. Длительный конфликт унес жизни сотен тысяч человек.

Напомним, 27 апреля президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом в Украине.

Примечательно, что Вашингтон почти три года не назначал своего посла в Украину после отставки Мари Йованович. Она покинула должность в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Дональда Трампа из-за обвинений в нелояльности.