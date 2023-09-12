"Я, к**ва, в своей стране": в Польше мужчины напали на таксиста из Украины из-за замечаний

В Польше двое мужчин напали на таксиста из Украины. Конфликт произошел из-за того, что украинец попросил поляков не распивать пиво в салоне автомобиля.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября, на улице Словацкого в Гданьске. В сети уже опубликовали видео конфликта.

Двое мужчин в возрасте 40 и 43 лет заказали такси через приложение у терминала аэропорта. За рулем автомобиля находился молодой украинец. В сети появилось видео, на котором зафиксированы ключевые моменты поездки. Все началось с того, что водитель указал сидящему впереди пассажиру на то, что в такси нельзя употреблять алкоголь. Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но начал вульгарно оскорблять водителя и высмеивать его происхождение.

"Мало того, что я, к**ва, удерживаю его, к**ва, и субсидирую его бизнес, так он еще и говорит, что я не могу выпить пива. Ну, ты, к**ва, не говори мне, потому что я поляк, что я должен делать в своей стране", — заявил один из нападающих.

Хотя водитель пытался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными. В какой-то момент сидевший сзади пассажир пригрозил, что "за минуту захватит эту машину". Пассажир, сидевший спереди, начал угрожать водителю избиением.

Когда такси остановилось перед светофором, сидевший впереди пассажир ударил водителя в лицо. Водитель достал перечный баллончик и распилил его в направлении агрессора. Затем он открыл дверь автомобиля и начал звать на помощь, чем испугал нападавших.

Оба нападающих уже находятся в руках полиции. Один из них был задержан в районе Прущ Гданьский, другой, оказавшийся жителем Малопольского воеводства, —он задержан в аэропорту Кракова.

Задержанные уже заслушали обвинения. 40-летний будет отвечать за высказывание уголовных угроз, нанесение телесных повреждений и оскорбление, а 43-летний – за высказывание уголовных угроз. Кроме того, прокурор применил к 40-летнему злоумышленнику меры предосторожности в виде полицейского надзора и имущественной поруки.

Напомним, поляки меняют отношение к украинским беженцам.

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