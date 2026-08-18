«Я люблю тебя. Не исчезай»: звезды Голливуда эмоционально отреагировали на внезапную смерть Панеттьери

Американская актриса Гайден Панеттьери / © Associated Press

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После внезапной смерти американской актрисы Гайден Панеттьери друзья и коллеги со всего Голливуда щемяще делятся воспоминаниями о ней.

Мучительные сообщения друзей Панеттьери собрало издание Unilad.

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Панеттьери начала сниматься еще ребенком, появившись в фильмах «Ведущий свет» и «Помни титанов», а затем — в фильмах «Герои», «Нэшвилл» и франшизе «Крик». Также озвучила сериалы «Королевские сердца» и «До рассвета». Ее последняя роль в кино была в психологическом триллере «Сновидец», вышедшем в январе.

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«Она была невероятным светом и силой природы, принесшей безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам людей, смотревших ее на экране», — сказал отец Скип Панеттьери.

Актер Клейтон Джонсон, который был близок к Панеттьери, поделился эмоциональной корреспонденцией в Instagram . В нем он вспомнил, что в последнем текстовом сообщении, которое она ему послала, было написано: «Честно говоря, люди думают, что это шутка просить о мире в мире, но это была бы я».

Актриса Эмма Робертс также опубликовала болезненное сообщение, написав, что Панеттьери все «любили» и что ее «вечно не хватит».

«Это была Гайден. Полна блеска, сияя так ярко. У меня нет слов для этой грустной песни. Просто разбитое сердце. Я люблю тебя, девочка. Спи спокойно», — написала она.

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Коллег Панеттьери по сериалу «Герои» также высказались о смерти Панеттьери. Дэвид Андерс поделился общей фотографией, назвав ее «одним из самых ярких светил», которых он когда-либо встречал. Дания Рамирес сказала, что ее сердце «так сильно болит», тогда как Джеймс Кайсон вспоминал встречу с Панеттьери в 16 лет и помнил ее как «ожесточенную защитницу прав животных».

Бетани Джой Ленц, в детстве работавшая с Панеттьери над фильмом «Путеводный свет», поделилась развернутым текстом, в котором описала актрису как «дикую маленькую блондинку», бегавшую по коридорам студии между дублями.

«Она знала свои реплики и реплики всех остальных. Ее интеллект был поразительным», — написала Ленц.

Виола Дэвис, работавшая с Панеттьери над фильмом «Архитектор», назвала ее «удивительным талантом» со «старой, мудрой душой». Рози О’Доннелл написала, что ее сердце разбито, а Сельма Блэр прокомментировала это непосредственно на странице Панеттьери в Instagram, написав: «Я люблю тебя. Не исчезай. Не исчезай. Пожалуйста. Пожалуйста».

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Смерть актрисы и экс-невесты Кличко Гайден Панеттьери — последние новости

16 августа в возрасте 36 лет скончалась американская актриса и экс-нареченная Кличко Гайден Панеттьери. Она не дожила до дня рождения пять дней. Она открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в частности, после рождения дочери 2014 года.

По данным американских СМИ, Панеттьери обнаружили без сознания в квартире жилого комплекса Judson Mill Lofts в Гринвилле, штат Южная Каролина. По информации правоохранителей, она временно остановилась в этом доме. Как пишет TMZ, на обнародованной записи переговоров диспетчеров звучат слова «остановка сердца» и «передозировка».

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