"Я могу дышать": в Батуми обвалился 5-этажный дом, под обломками есть взрослые и дети

"Я могу дышать": в Батуми обвалился 5-этажный дом, под обломками есть взрослые и дети

Спасатели разбирают обломки.

В центре грузинского Батуми обрушился пятиэтажный жилой корпус, который построили в 1980-х годах.

Об этом сообщают "Новости Грузия".

Очевидцы говорят, что перед обвалом произошел взрыв. Прибывшие на место рассматривают две версии инцидента: взрыв газа или повреждения стены во время ремонтных работ. Отмечается, что в здании пять этажей, а еще два надстроили.

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Спасатели извлекли из-под обломков дома трех человек, в том числе и ребенка. Он вместе с матерью находился в припаркованной рядом с домом машине. Ее госпитализировали в медучреждение. Один человек получил незначительные ушибы.

Между тем под обломками здания находятся люди: в доме было 12 квартир. Жители дома, чьи близкие попали под обломки, оплакивают своих близких и зовут детей, находившихся в доме во время обвала.

Спасатели услышали, как несколько человек звали на помощь из-под завалов. Один из жителей кричал: "Я могу дышать". Он утвердительно ответил на вопрос спасателей, слышит ли он их. Кроме того, удалось позвонить некоторым, кто под завалами. Один человек сказал, что жив, но у него, скорее всего, сломана нога.

К обрушенного дома прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава Минздрава Нино Нижарадзе.

Как сообщалось, в американском городе Даллас произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. По меньшей мере восемь человек пострадали. Половина из них — это спасатели, которые приехали на вызов по возможной утечки газа. Ведь только бригада прибыла на место — сразу сдетонировали.

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