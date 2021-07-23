"Я начала плакать": женщина ослепла из-за ошибки врача, а когда прозрела — не узнала себя

"Я начала плакать": женщина ослепла из-за ошибки врача, а когда прозрела — не узнала себя

Американка потеряла зрение из-за ошибочного диагноза.

59-летняя жительница Орора, штат Колорадо, Конни Парк потеряла зрение на 15 лет за неправильно поставленного диагноза, а затем прозрела и не узнала себя в зеркале.

Об этом сообщает издание Metro.

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Женщина начала испытывать проблемы со зрением в 2003 году: когда она смотрела на мир, то перед глазами возникали плавающие "мушки" и черные точки. Тогда женщина обратилась к офтальмологу, который диагностировал у нее глаукому. Специалист сообщил, что уже слишком поздно, операцию проводить нет смысла и, скорее всего, пациентка ослепнет.

Через несколько месяцев она стала видеть на 85% хуже.

Несмотря на все препятствия, Парк приспособилась к новому образу жизни.

В 2018 году женщину направили в офтальмологический центр для прохождения обследования. Там выяснилось, что диагноз, поставленный более десяти лет назад, неверен. На самом деле она страдала от катаракты, которая поддается хирургическому лечению. Тогда американке сделали необходимую операцию.

"Когда на следующий день мне сняли повязку, первое, что я увидела, были брови, ресницы и зрачки медсестры, и я начала плакать", — рассказала женщина.

Через 15 лет к ней вернулось зрение, и она наконец увидела любимого мужа и внуков.

"Труднее всего было смотреть в зеркало, потому что я никогда не думала о своем старении", — добавила она.

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