"Я не буду вести переговоры, делай все, что хочешь": президент Ирана ответил Трампу

Пезешкиан также упомянул спор между украинским президентом и Трампом в Белом доме.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, невзирая на угрозы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

"Для нас неприемлемо, чтобы они (США — ред.) отдавали приказы и угрожали. Я даже не буду с вами вести переговоры. Делайте что угодно", — заявил президент Ирана.

Отвечая на призыв Трампа, Пезешкиян также заявил, что ему "должно быть стыдно за то, что он недавно сделал с президентом Украины Зеленским" на фоне спора между украинским президентом и Трампом в Белом доме.

"То, что Трамп сделал с Зеленским, позорно", — заявил Пезешкиян.

Напомним, на днях США еще раз призвали Иран к переговорам по ядерному соглашению, хотя ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с Америкой. Он указал на "тираническое" давление президента США Дональда Трампа.

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