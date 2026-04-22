"Я не диктатор": Лукашенко сравнил себя с Трампом и Путиным и сказал, кто он

Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибег к очередной манипуляции, заявив, что статус диктатора определяется не репрессиями, а количеством ресурсов в стране. Также он назвал Путина и Трампа большими императорами.

Об этом и больше Александр Лукашенко заявил во время интервью, передает Clash Report.

Диктатор Беларуси отметил разницу между масштабами стран и возможностями их руководителей. По его словам, статус лидеров США и России позволяет им игнорировать общественное мнение по поводу их персон.

«Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить размышлять над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры. Я руководитель средней страны, среднеевропейской, скажем так. Я понимаю, что у меня не те возможности», — заявил он.

Самопровозглашенный президент снова оправдывался, пытаясь доказать, что он не диктатор. Его логика проста: диктатура — это не репрессии против людей, а наличие больших денег и ресурсов. Лукашенко цинично заявил, что поскольку у него «лишних» ресурсов нет, то он только «скромный лидер», тогда как настоящим диктатором (по финансовым возможностям США) является Трамп.

«У меня нет таких ресурсов, чтобы диктовать. А вот у Трампа эти ресурсы есть. И он диктует свою волю в Венесуэле, на Кубе, пытается диктовать в Иране, в Китае, всем странам что-либо диктовать. У него есть эти ресурсы. Я историк», — резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и поблагодарил его за освобождение 250 политзаключенных в этой стране.

Еще раньше и сам Лукашенко заявлял, что 20 марта получил личное приглашение от Трампа посетить его имение Мар-а-Лаго во Флориде для финализации «большого соглашения» между США и Беларусью.