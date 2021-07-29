"Я не думала, что смогу выбраться живой": девушка пошла купаться ночью и попала в пасть крокодила

"Я не думала, что смогу выбраться живой": девушка пошла купаться ночью и попала в пасть крокодила

Американка получила серьезные травмы.

18-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила.

Об этом сообщает PVDN.

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Киана Хаммел и ее подруга остановились в отеле Marriott на тихоокеанском побережье в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, штат Халиско. Ночью они пошли купаться. Девушки еще находились на берегу, когда крокодил внезапно вылез из воды, схватил Хаммел за правую ногу и потянул за собой.

Американка начала бить крокодила вовсю. В конце концов, рептилия отпустила ее правую ногу, но тут же схватила за левую и снова потащила в воду.

Отдыхающие услышали крики о помощи и вместе с друзьями побежали к берегу.

"Я только помню, как говорила: пожалуйста, не оставляйте меня. Я не думала, что смогу выбраться живой. Это было очень страшно", — рассказала девушка.

Хаммел не может ходить: она получила глубокие повреждения мышц и тканей.

Напомним, в индийском штате Уттар-Прадеш гигантский крокодил откусил ногу мужчине.

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