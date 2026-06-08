«Я не гарантировал»: Трамп сделал противоречивое заявление о неразрешении войн в мире

Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп отрицал свои предварительные заявления, сделанные во время предвыборного процесса, что он никогда не обещал не развязывать войны в мире.

Об этом американский лидер сказал во время интервью Кристен Велкер из NBC, ведущей программы Meet the Press.

«Я не гарантировал, что войны не будет. Зачем мне строить сильнейшую армию в мире? — сказал Трамп.

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Отвечая на вопрос, Трамп снова обвинил предшественника Джо Байдена в неэффективном руководстве государством.

«Мне досталась ужасная армия. У нас не было оборудования, почти ничего не было. Я создал колоссальную армию. Байден многое раздал, но это все равно лишь небольшая часть по сравнению с тем, что я построил», — сказал он.

В то же время, Трамп назвал войну США в Иране «не бесконечной войной», потому что она длится лишь «три месяца».

«Итак, когда вы говорите, что я обещал, я ничего не обещал. Мне не нравятся эти нескончаемые войны. Это не нескончаемая война. Мы занимаемся этим три месяца», — добавил Трамп, говоря о войне в Иране.

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Война в Иране — последние новости

Иран вечером 7 июня нарушил перемирие, объявленное 8 апреля, и нанес удар по Израилю. В частности, сирены воздушной тревоги звучали на больших территориях северного и центрального Израиля, в частности, в городах Хайфа, Кесария и Хадера. Армия страны ЦАХАЛ подтвердила факт запуска ракет с территории Ирана.

Перед этим США заявили об ударах по иранским военным объектам после новых атак Тегерана на цели в Кувейте и Бахрейне.

В то же время американский президент Трамп заявлял об успешном ходе переговоров по Ирану, которые могут завершиться в ближайшее время.

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