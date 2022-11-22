"Я не хочу войны": кремлевские пранкеры от имени Макрона поговорили с Дудой о падении ракеты

В Польше признали, что разговор действительно был.
Кремлевские пранкеры "Вован" и "Лексус" от имени Эммануэля Макрона позвонили Анджею Дуде после падения ракеты в Польше.
Об этом пишет "Медуза".
Кремлевские пранкеры в день падения ракеты на территории Польши позвонили президенту Анджею Дуде. Они представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. В администрации Дуды уже подтвердили, что такой разговор был и устанавливается, как это произошло.
На записи пранкеры от имени Макрона убеждают Дуду соблюдать осторожность в заявлениях о падении ракеты. Президент Польши отмечает, что он понимает ситуацию и не хочет войны с Россией.
В канцелярии польского президента подтвердили, что такой разговор действительно был. Там отметили, что Анджей Дуда узнал нетипичную манеру разговора и прекратил беседу. Сейчас в Польше устанавливают, как россияне смогли позвонить президенту.
Падение ракеты в Польше
15 ноября российские террористы выпустили по Украине около 100 ракет. Во время масштабных обстрелов взрывы также прогремели и в польском селе Пшеводув. На месте происшествия погибли два человека.
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а вероятнее всего – "несчастным случаем".
Поляки утверждают, что в них могла упасть ракета С-300, которую украинские защитники выпустили по российским целям. Однако президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.
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