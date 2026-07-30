"Я не люблю бить женщин": задержанный за нападение на украинцев во Вроцлаве сделал первое заявление

Жестокое избиение украинских супругов во Вроцлаве / © inpoland

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Адам С., бывший игрок федерации Gromda, впервые публично прокомментировал жестокое избиение украинских супругов в польском Вроцлаве.

Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся и добавил, что якобы не любит избивать женщин, пишет in Poland.

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«На меня напали, не люблю избивать женщин, но меня били, сожалею», — заявил бывший боец.

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Это было первое публичное заявление 45-летнего мужчины с момента его ареста.

Во время предварительных слушаний в прокуратуре ни один мужчина не признал обвинений.

Накануне, 29 июля, суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым — Адаму С. и Томашу М. Их отправили под стражу на время досудебного расследования. Именно после судебного заседания один из задержанных впервые высказал свою позицию по нападению.

Правоохранительные органы Польши продолжают расследование обстоятельств нападения на граждан Украины.

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Напомним, в польском Вроцлаве задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком нападении на 20-летнюю украинку и 21-летнего украинца, третьего предполагаемого нападающего еще разыскивают. Задержанным 27 и 45 лет. По данным полиции, оба ранее были осуждены за различные правонарушения, а одного из них задержало контртеррористическое подразделение при попытке покинуть Вроцлав.

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