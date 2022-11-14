"Я не могу не аплодировать решимости украинцев и ВСУ": Байден обговорил Украину с Си Цзиньпином во время встречи на Бали

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились на саммите G20 сегодня, 14 ноября 2022 года, в Индонезии на Бали. Оба политика обсудили ряд важных тем и призвали уменьшить напряжение между экнономиками мира.

Встреча лидеров США и КНР продолжалась около трех часов. Политики обсудили темы конкуренции между США и Китаем, кризис вокруг Тайваня, соблюдение прав человека правительством Китая, а также войну в Украине. О чем говорили на встрече президент США и глава КНР, собрал ТСН.ua.

США и Китай должны показать, что способны преодолеть разногласия

Президент США Джо Байден на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином отметил, что США и Китай должны показать, что способны преодолеть разногласия, поскольку мир ожидает от Соединенных Штатов и КНР ключевой роли в решении мировых вызовов, в частности продовольственного кризиса.

"США готовы сотрудничать с Китаем, если он этого желает", – сказал Байден.

В свою очередь Цзиньпин заявил, что необходимо работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности, а также отметил, что Китай готов к честным переговорам по стратегическим двусторонним вопросам.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает правила международной торговли.

"Решение торговых и технологических войн, создание препятствий и барьеров, насильственное разъединение и разрыв цепочек поставок полностью нарушают принципы рыночной экономики и подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим и не принести пользы себе", — сказал он. Си Цзиньпин.

Вопросы Тайваня

Байден сказал, что США будут и дальше продолжать активно конкурировать с КНР, в частности путем инвестирования в источники силы внутри страны и объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру.

"Президент повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи. Два лидера обсудили важность разработки принципов, способствующих достижению этих целей, и поручили своим командам продолжить их обсуждение", — говорится в сообщении Белого дома.

Также Байден заявил, что Соединенные Штаты против "односторонних изменений" статуса-кво на Тайване любой из сторон, а также, что США выступают против "агрессивной реакции Китая" в сторону Тайваня.

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях КНР и США.

"Тайванский вопрос – сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать", – сказал глава КНР.

Лидер Китая добавил, что его страна не намерена бросать вызов США.

"Китай никогда не стремился изменить международный порядок, он не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать вызов США или вытеснять их", — сказал Си Цзиньпинь.

Байден выразил надежду, что КНР в ближайшее время не постарается силой захватить Тайвань.

"Я не считаю, что в ближайшее время будет сделана попытка со стороны Китая вторгнуться на Тайвань", — сказал глава Белого дома.

Угрозы ядерного оружия и война в Украине

Оба политика выступили против угроз России применить ядерное оружие в Украине.

"Президент Байден и глава Си согласились, что ядерная война никогда не должна начаться, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", — говорится в сообщении Белого дома.

Президент США выразил обеспокоенность по поводу ядерных провокаций КНДР и ядерных угроз РФ Украине.

"Китай крайне озабочен текущей ситуацией в Украине", — сказал Си Цзиньпин.

Байден добавил, что США подготовлены к любым обстоятельствам, которые сейчас происходят в мире. Он также поздравил Украину с освобождением Херсона и заявил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в войне против РФ.

"Значительная победа для Украины, и я не могу не аплодировать нынешней решимости людей в Украине, украинских военных. Я буду очень четким: мы будем продолжать обеспечивать способность Украины защищать себя, и мы не будем вести никаких переговоров, ничего об Украине без Украины", — подчеркнул Байден.

Напомним, что 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии состоится двухдневный саммит лидеров G20.

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