Линдси Грэм / © скриншот с видео

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Одной из главных тем разговора сенатора Линдси Грэма и президента США Дональда Трампа стали Украина и законопроект о новых санкциях против России, который сенатор стремился как можно быстрее вынести на голосование в Сенате.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, Грэм рассказал Трампу о своей недавней поездке в Украину и отметил важность скорейшего принятия законопроекта об ужесточении санкций против Москвы.

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В то же время Трамп сообщил сенатору, что готовит новые удары по Ирану после очередной атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

После разговора Грэм пожаловался на самочувствие

Вскоре после телефонного разговора с президентом Грэм сообщил одному из своих собеседников, что чувствует себя плохо.

По словам источника Axios, когда сенатор призывал немедленно обратиться к врачам, он ответил, что сделает это в воскресенье после запланированного эфира программы Meet the Press на телеканале NBC.

Несмотря на плохое самочувствие, Грэм даже пошутил.

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«Я не могу сейчас умереть. Мне еще предстоит ввести санкции против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией», - сказал он.

Через несколько часов сенатор скончался.

Санкции против России были одним из его приоритетов

Axios отмечает, что в последние недели жизни Линдси Грэм активно продвигал несколько ключевых внешнеполитических инициатив . Среди них усиление санкционного давления на Россию, поддержка Украины, урегулирование конфликта вокруг Ирана и попытка возобновить переговоры по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

По информации издания, сенатор считал, что именно ослабление Ирана может создать для администрации Трампа возможность заключить историческое соглашение между Эр-Риядом и Иерусалимом.

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В то же время, одним из последних вопросов, который Грэм обсудил с президентом США, оставались именно Украина и законопроект о новых санкциях против России, который он считал необходимым принять в ближайшее время.

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