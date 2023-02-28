"Я не отсюда": на протестах в Молдавии митингующие признаются, что они приехали из РФ (видео, фото)

Как следует из опубликованных видео в СМИ, участники акции признаются, что их привезли на протесты автобусами.

На так называемых антиправительственных протестах в Молдове, куда в основном согнали пожилых людей, но есть и молодежь, заметили россиян.

Соответствующее видео опубликовал телеканал NordNews.

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Журналисты, которые были на протестах, организованных пророссийскими в Молдове партиями, хотели взять комментарий у участников акции. Впрочем, многие отказывались, даже проявляли агрессивные действия против представителей СМИ. Однако один из них все же дал журналистам комментарий. Молодой парень оказался гражданином России. На вопрос молдавского журналиста протестующий ответил, что он не знает этого языка, поскольку россиянин.

"Я не отсюда... Я не понимаю вашего языка... Я тебе говорю, что я не отсюда. Я из России", — сказал парень.

Отметим, что в Кишиневе 28 февраля проходит митинг "Движения для народа", в который входят представители партии "Шор" и PACE Георге Кавкалюка. Во время акции произошли столкновения между пророссийскими митингующими и правоохранителями. Как следует из опубликованных видео в СМИ, участники акции признаются, что их привезли на протесты автобусами.

Что происходит в Молдове

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский передал президенту Молдовы Маи Санду информацию о планах РФ совершить государственный переворот в Кишиневе. Россияне намеревались захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить в Молдавию войска. Высадку десанта окупантов в Молдове должен был поддержать российский военный контингент в Приднестровье, подтвердил премьер-министр страны.

Между тем Министерство обороны РФ, в свою очередь, традиционно обвинило Украину в подготовке "нападения" на Приднестровье . В непризнанной республике от 1 марта объявили о военном собрании, которое продлится три месяца.

Добавим, что с 14 марта 2023 года венгерская авиакомпания Wizz Air отменяет все рейсы в столицу Молдовы в связи с рисками безопасности в стране.

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