"Я не поддерживаю украинцев": поляки вышли на масштабную акцию, чтобы полностью заблокировать границу (видео)

В Министерстве иностранных дел осудили действия фермеров и призвал власти Польши предоставить правовую оценку действиям участников акций.

Ситуация на польско-украинском ухудшается. Во вторник, 20 февраля, польские фермеры начали масштабную акцию протеста, в рамках которой хотят полностью заблокировать границу с Украиной.

В Сети активно распространяется видео с акции протеста поляков на границе.

Как видно на кадрах, на протест забрались несколько десятков польских фермеров, держа в руках флаг своей страны, выкрикивают: "Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю украинцев".

Ранее протестующие угрожали 20 февраля полностью заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, речь идет не только об автомобильных, но и железнодорожных ЧП.

Польские протестующие хотят полностью заблокировать границу с Украиной

Реакция Украины на блокировку границы

Украина уже отреагировала на акцию польских протестуальщиков. В Министерстве иностранных дел осудили действия фермеров и подчеркнули, что "блокировка польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания".

"Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России. Граница Польши и Украины — это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов", — написал представитель МИД Украины Олег Николенко на странице в фейсбук.

Во внешнедипломатическом ведомстве считают "неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу".

"Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель — провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. В то же время протестующие никоим образом не вспоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", – отметил Николенко.

Он обратился к польским властям и призвал ее предоставить правовую оценку действиям участников акций, а также обеспечить разблокирование границы и "принять меры по унижению антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах".

"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать в защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", — говорится в заявлении МИД.

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Какие требования польских аграриев

"Новая Польша" пишет, что протестующие требуют :

ограничение импорта сельскохозяйственных товаров из Украины,

чтобы польское правительство объявило о выходе Польши из Зеленого курса — программы ЕС, призванной достичь климатической нейтральности к 2050 году.

В рамках этих изменений в сельское хозяйство, среди прочего, будут выдвинуты требования по более экологичному производству.

Там также добавляют, что из-за большого протеста фермеров сегодня трудностей следует ожидать на дорогах по всей стране.

"Заблокированы все пограничные пункты с Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевальным станциям и морским портам", — говорится в сообщении.

Напомним, мы раньше писали материал, кто стоит за протестами, действительно ли проблема в украинском зерне и как ответит Киев.

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