"Я не поверила своим глазам": женщина родила ребенка-великана

В Великобритании 24-летняя женщина Руби Иден родила ребенка весом более пяти килограммов и удивила врачей.

Об этом сообщает The Mirror.

Женщина рассказала, что в последние недели беременности врачи сообщили ей, что сын родится большим. По их оценкам, ребенок должен был весить около четырех килограммов.

"Моя дочь весила 3,9 килограмма, поэтому мы подумали, что он родится примерно таким же, как и она, и беспокоиться не о чем", — сказала мать.

Новорожденный, которого назвали Тедди, родился на 41 неделе с помощью кесарева сечения из-за проблем со здоровьем.

По словам Иден, врачи были шокированы, когда взвесили ребенка и выяснили, что он весит 5,3 килограмма.

"Я всегда называла его малышом, когда он родился. Но он был великаном. Когда я впервые увидела его, я не поверила своим глазам", – вспоминает она.

После рождения у Тедди возникли проблемы в работе печени. Он начал терять вес, поэтому постоянно находился в больнице под наблюдением врачей.

"Сейчас ему лучше. Мы больше не ходим по больницам. Все рады, что ему удалось набрать вес", – говорит Иден. Женщина добавила, что Тедди – шесть месяцев, и он до сих пор считается очень большим ребенком для своего возраста.

Напомним, в Тернополе 36-летняя женщина родила мальчика весом 6,8 килограмма. Это его 13-й ребенок, и родил он его естественным способом.

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