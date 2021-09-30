"Я не пугаю": Лукашенко заявил о "единой армии" с Россией на западном направлении

"Я не пугаю": Лукашенко заявил о "единой армии" с Россией на западном направлении

При необходимости, как сказал Лукашенко, российские войска окажут силовую поддержку Беларуси.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что в случае вооруженного конфликта Россия поддержит Беларусь. По его словам, две страны практически создали на западном направлении единую армию, основой которой является белорусские военные.

Об этом он заявил в интервью CNN.

По его словам, Беларусь уже давно является форпостом союзного государства Беларуси и России. Он уточнил, что разговоры о "форпосте" на западной границе РФ пока безосновательны. Но, как добавил Лукашенко, при необходимости, "этот форпост будет создан в течение месяца".

"У нас создана на этом западном направлении единственная фактически армия. Единственная вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", — цитирует его издание БЕЛТА.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия совместно могут построить мощную систему единства. Лукашенко подчеркнул, что он не считает возможность присоединения Беларуси к РФ, реальной, потому что Москве "не нужна головная боль".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь центром Европы, а поэтому, если в стране "что-то вспыхнет", это грозит мировой войной.

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