Я не собираюсь его бить: брат вице-президента США о том, может ли Ди Вэнс изменить мнение по Украине

Нейт Вэнс намекнул на то, что несколько лет назад его брат был активным критиком Трампа, а теперь стал его ярым союзником.

Несмотря на то, что вице-президент США Джей Ди Венс настроен против Украины, есть шанс, что надлежащие доказательства и информация могут изменить его мнение и убедить продолжать поддержку Киева.

Об этом рассказал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса и бывший американский морской пехотинец Нейт Вэнс интервью "24 Каналу", более двух лет воевавший добровольцем в Украине.

Брат Венса прокомментировал слова вице-президента, который назвал президента Украины неблагодарным.

"Я уже говорил об этом раньше и, очевидно, я не соглашаюсь с тем, как это решили. Знаете, политика достаточно поляризует. Я сказал, что не согласен с этим, но Джей Ди все еще мой двоюродный брат, он все еще моя семья. Я не собираюсь его избивать, чтобы убедить", – говорит Нейт Вэнс.

Кроме того, он отмечает, что "нет никакого смысла быть враждебным Белому дому, ведь это никому не принесет пользы". Нейт Вэнс отмечает, что приложит максимум усилий, чтобы убедить своих соотечественников, почему нужно помешать России расширяться на Запад, в Западную Европу. Объяснить, почему США выгодно предотвратить это.

"Вы также должны учитывать одну вещь. Когда Джей Ди был сенатором, у него не было большой власти принимать решение о происходящем... С тех пор как он стал вице-президентом, я уверен, он был занят. На днях он выступил на Fox News и сказал, что готов к переговорам, поэтому я пытаюсь наладить с ним контакт", – отмечает доброволец.

Нейт Вэнс напомнил, что Джей Ди способен менять свое мнение. Прямо об этом он не сказал, но намекнул на то, что несколько лет назад его брат был активным критиком Трампа, а сейчас стал его ярым союзником.

"Одна вещь, которую Джей Ди делал несколько раз в своей жизни, и это было довольно публично, – менял свое мнение о вещах. В политике иногда мы критикуем людей за то, что они меняют свое мнение, но я не думаю, что мы должны это делать, ведь это и есть мерило критического мышления и взрослого человека. Хотя считают, что Джей Ди настроен против Украины, есть шанс, что надлежащие доказательства и информация могут изменить его мнение и убедить продолжать поддержку Украины", – подытожил брат одного из самых активных критиков Украины в администрации Трампа.

Ранее стало известно, что двоюродный брат вице-президента США и одного из главных критиков помощи Украине Джея Ди Венса Нейт Венс воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи".

Также брат Венса рассказал о попытках повлиять на родственника.

В свою очередь Джей Ди Вэнс ответил на резкую критику его стратегии по поводу российско-украинской войны со стороны своего двоюродного брата Нейта.

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