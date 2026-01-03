"Я не в восторге от Путина, он убивает много людей": Трамп о войне против Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Президент США Дональд Трамп говорит, что по состоянию на данный момент он «не в восторге» от правителя Кремля Владимира Путина, который продолжает вести войну против Украины, «убивая слишком много людей».

Об этом Трамп сказал в субботу во Флориде во время пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли во время последнего телефонного разговора с Путиным вопрос экспрезидента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как известно, во время военной операции в Каракасе спецподразделение США захватили Мадуро и его жену.

«Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро», — сказал Трамп. Журналист продолжал спрашивать: «Вы сейчас злитесь на него (Путина)?»

«Я имею в виду, что я не в восторге от Путина. Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей», — ответил президент США.

Трамп отметил, что думал, что «легчайшим будет случай (решить войну) между Россией и Украиной». «Это не так, и они оба сделали достаточно плохие вещи. Слушайте, это война Байдена. Это не моя война, но я хочу остановить жизнь. Вы видели, что в прошлом месяце погибли 30 тысяч в основном солдат? Я хочу это остановить… Если я могу остановить эту войну и остановить (убийства) 30 тысяч молодых людей, вдобавок к тому факту, что людей убивают в Киеве, людей убивают и в других городах гораздо меньшего количества, но их убивают жестоко. Так что я этим не доволен. Я думал, что это будет то, что можно решить», — продолжил президент США.

В то же время, Трамп выразил надежду, что прогресс в урегулировании войны, которую против Украины ведет Россия, будет достигнут.

Напомним, в США обостряется дискуссия по поддержке Украины. По словам президента Республиканского клуба Рональда Рейгана Бориса Пинкуса, в окружении Дональда Трампа распространяются нарративы, выгодные Кремлю, в частности из-за докладов разведки, которые умаляют агрессивные намерения Владимира Путина.

В то же время в Республиканской партии формируется мощная поддержка более жесткого курса в отношении России: в Сенате уже достаточно голосов для введения новых санкций, что может заставить Белый дом усилить давление на Кремль в ближайшее время.