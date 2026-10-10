"Я не забуду": Трамп резко отреагировал на вручение Нобелевской премии мира

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время избирательного митинга в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, подверг критике Норвегию и Нобелевский комитет за то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает Guardian.

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Президент США назвал «решение комитета позорным, а его членов врагами цивилизации».

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Трамп заявил, что Нобелевскую премию мира навсегда дискредитировала небольшая группа радикальных идеологов, выступающих, по его словам, против демократии. Он также сказал, что «не забудет Норвегии решение не отмечать его премией».

Ранее Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира в 2026 году, однако сомневается, что Норвежский Нобелевский комитет присудит ему награду.

Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира по возвращении в Белый дом. По его словам, он должен получить награду за дипломатические усилия по урегулированию международных конфликтов.

«Уже примерно пришло это время», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

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Нобелевская премия мира 2026 — кто получил

Нобелевскую премию мира в 2026 году присудили южноафриканской правозащитнице и судье Наванетхэм «Нави» Пиллей. Бывшая Верховная комиссар ООН по правам человека была отмечена усилиями по содействию миру и утверждению международного права. Имя лауреатки было объявлено 9 октября.

Кто такая Наванетхем «Нави» Пиллей

Нави Пиллей родилась 23 сентября 1941 года в Дурбане, Южная Африка, в семье индийского тамильского происхождения.

Ее становление как юриста происходило во времена апартеида — системы расовой дискриминации и сегрегации.

Наванетхем Пиллей / © Associated Press

В 1967 году Пиллей основала собственную юридическую практику. Затем продолжила обучение в Гарвардском университете, где в 1988 году получила степень доктора юридических наук.

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В 1995 году она была назначена судьей Высокого суда Южной Африки. В дальнейшем она работала в международных судебных учреждениях, рассматривавших дела о самых тяжких преступлениях.

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