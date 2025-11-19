"Я немного разочарован Путиным": Трамп заявил, что надеялся на легкое завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал войну России против Украины, выступая на инвестиционном форуме «США — Саудовская Аравия» в среду, 19 ноября. Он в очередной раз подчеркнул, что только он может быстро завершить конфликт, признав в то же время, что «немного разочарован» кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Видео выступления Трампа опубликовал YouTube-канал Белого дома.

Дональд Трамп традиционно начал свою речь с восхваления собственными «историческими» достижениями, заявив, что ему удалось урегулировать «восемь яростных конфликтов» за время его президентства. Он отметил, что теперь у него остался только один - война в Украине.

Трамп подчеркнул, что его «хорошие отношения» с Путиным давали ему уверенность в том, что он сможет легко завершить войну, однако эта уверенность пошатнулась.

«Восемь яростных конфликтов! Я устроил восемь войн! У меня осталась одна. Вы знаете, о какой идет речь. Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован им. Он это знает. Я думал, что это будет легче всего…» — заявил Трамп.

На протяжении всей своей речи на форуме Трамп пытался позиционировать себя как единственную фигуру, способную выступить эффективным посредником и быстро покончить с войной. Хотя детали мирного плана США официально не разглашаются, высказывания о «разочаровании», возможно, являются попыткой сохранить имидж сильного переговорщика, способного влиять на действия Кремля.

Напомним, по информации западных СМИ, США оказывают давление на Украину, чтобы заставить ее согласиться на значительные уступки Кремлю. Этот план, по мнению журналистов, мало походит на мирное соглашение и скорее похож на предложение капитуляции Киева.