Албания / © pixabay.com

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Украинка по имени Ирина Долженко поселилась в солнечной Албании и подсчитала, во сколько ей обходится там жизнь.

В Instagram девушка с ником irka_do подробно рассказала о главных статьях расходов в одной из самых дешевых стран Европы, передает «Фокус».

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Украинка рассказала о самых больших статьях расходов

«Мы переехали в одну из самых дешевых стран Европы, и, наконец, я посчитала, сколько мы здесь тратим. И если честно, я немного а**рела. Аренда квартиры нам обходится в 700 евро в месяц. Но за эти деньги мы живем в самом центре курортного городка в квартире 140 кв. м. Отсюда вытекает еще 100 евро на коммуналку, потому что здесь все на электричестве», — говорит Ирина.

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Самая большая статья расходов после аренды — продукты.

«Потому что мы любим вкусно поесть и тратим примерно 100 евро в неделю. А вот вещи мы вообще не покупаем, потому что здесь банально негде. Раньше очень много денег и нервов уходило на местные салоны. Однажды даже пришлось ехать в Украину, чтобы нормально перекраситься», — призналась украинка.

По словам Ирины, сейчас с этим проще, потому что украинцы открыли салоны практически в каждом албанском городе.

В частности, автор видео на салон красоты тратит не больше 100 евро в месяц.

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«А еще владельцы салона открыли рядом заведение с украинской кухней и кофе. И это очень коварно, потому что отсюда можно вообще не уходить. Поэтому на рестораны, кофе и разные украинские инвенты уходит еще 200 евро в месяц», — резюмировала девушка.

В общем для комфортной жизни в Албании нужно минимум 1500 евро на двоих (это без учета горючего, страховок, путешествий и больших покупок).

Реакция Сети

В комментариях люди поделились своими мыслями по поводу услышанного и рассказали, сколько тратят они:

«Мы в Украине тратим минимум 150€ на продукты в неделю на 3. То есть это минимум 600€ месяц, но это только продукты из АТБ/Варус, например + если взять другие расходы по еде, то еще будет 200 в месяц. Капец… Мы в Италии где-то столько же тратили. Квартира своя, но не это пока, если придется уезжать, то снимать в других городах Украины будет дороже, чем в Албании».

«Германия: аренда квартиры — 1300€; счета-300€; продукты-200 €; бензин-100-150 €. Работаю инженером. Зп на руки 2350».

«Ну в Украине, наверное, так же, только здесь не о комфорте».

«Живим в Болгарии, аренда 550, коммуналка 90€±, аренда паркинга 100€, интернет 17€, телефон 8, еда в неделю на двоих 300€, бензин 150€, страховка 25€ с человека в месяц, жили в Польше, там комната стоила 500$».

«В Германии где-то 2000 на двоих».

Напомним, ранее украинка Юлия, уже около года проживающая в Албании, рассказала о преимуществах жизни в этой балканской стране. Среди главных плюсов она выделила солнечную погоду и сравнительно доступные ежедневные расходы.

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