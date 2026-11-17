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«Я никогда не воровал»: президент одной из крупнейших стран мира решил покинуть пост после громких обвинений
Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух заявил, что покинет пост после коррупционных обвинений, связанных со строительством железной дороги.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух сегодня, 17 ноября, объявил о намерении уйти с должности. Это произошло после того, как его однопартиец из правящей Монгольской народной партии обвинил президента в незаконном обогащении на государственном железнодорожном проекте семилетней давности, когда Хурелсух возглавлял правительство страны.
Об этом сообщает AP News.
Президент Монголии заявил, что уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции
Заявлению президента предшествовало субботнее выступление бывшего мэра столицы страны Улан-Батора Хишгеегийна Нямбаатара, принадлежащего к другой фракции той же партии.
Экс-мэр города обвинил Хурелсуха в получении 25 миллионов долларов в рамках проекта строительства железной дороги «Тавантолгой — Гашуунсухайт».
После обнародования этих обвинений к отставке президента призвала и оппозиционная Демократическая партия.
Сам Хурелсух отверг обвинения в противоправных действиях. Во вторник во время обращения к нации он отметил, что несмотря на решение покинуть пост, более месяца он подвергался постоянным атакам на свою репутацию.
«Я никогда не воровал у своего народа или своего государства. Я составлю обязанности президента и стану обычным гражданином», — заявил он.
Политик также заверил, что готов сотрудничать со следствием.
Согласно обвинениям, в 2019 году Хурелсух якобы обеспечил передачу подряда на строительство железной дороги одному из крупнейших конгломератов страны — Bodi International LLC — без проведения конкурсного тендера, получив за это взятку.
В понедельник компания Bodi опубликовала официальное заявление, в котором опровергла передачу любых взяток наличными чиновникам или государственным служащим. В компании назвали эти упреки клеветническими и повторили, что не совершали никаких нарушений.
Хурелсух занял президентский пост после того, как его Монгольская народная партия получила большинство в парламенте в 2021 году. Однако в последние годы политсилу разрывают внутренние распри. Из-за этого в Монголии за девять месяцев сменились уже три премьер-министра.
Отставка Хурелсуха вступит в силу после того, как ее утвердит парламент страны — Большой государственный хурал.
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