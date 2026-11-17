Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух уходит в отставку / © AP News

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Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух сегодня, 17 ноября, объявил о намерении уйти с должности. Это произошло после того, как его однопартиец из правящей Монгольской народной партии обвинил президента в незаконном обогащении на государственном железнодорожном проекте семилетней давности, когда Хурелсух возглавлял правительство страны.

Об этом сообщает AP News.

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Президент Монголии заявил, что уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции

Заявлению президента предшествовало субботнее выступление бывшего мэра столицы страны Улан-Батора Хишгеегийна Нямбаатара, принадлежащего к другой фракции той же партии.

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Экс-мэр города обвинил Хурелсуха в получении 25 миллионов долларов в рамках проекта строительства железной дороги «Тавантолгой — Гашуунсухайт».

После обнародования этих обвинений к отставке президента призвала и оппозиционная Демократическая партия.

Сам Хурелсух отверг обвинения в противоправных действиях. Во вторник во время обращения к нации он отметил, что несмотря на решение покинуть пост, более месяца он подвергался постоянным атакам на свою репутацию.

«Я никогда не воровал у своего народа или своего государства. Я составлю обязанности президента и стану обычным гражданином», — заявил он.

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Политик также заверил, что готов сотрудничать со следствием.

Согласно обвинениям, в 2019 году Хурелсух якобы обеспечил передачу подряда на строительство железной дороги одному из крупнейших конгломератов страны — Bodi International LLC — без проведения конкурсного тендера, получив за это взятку.

В понедельник компания Bodi опубликовала официальное заявление, в котором опровергла передачу любых взяток наличными чиновникам или государственным служащим. В компании назвали эти упреки клеветническими и повторили, что не совершали никаких нарушений.

Хурелсух занял президентский пост после того, как его Монгольская народная партия получила большинство в парламенте в 2021 году. Однако в последние годы политсилу разрывают внутренние распри. Из-за этого в Монголии за девять месяцев сменились уже три премьер-министра.

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Отставка Хурелсуха вступит в силу после того, как ее утвердит парламент страны — Большой государственный хурал.

Отставка президентов: последние новости

Напомним, в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку во время войны.

Глава государства назвал войну в Украине своей ответственностью и отверг предположение о возможном сложении полномочий.

Также Владимир Зеленский резко отреагировал на призывы Дональда Трампа и Илона Маска по поводу смены власти в Украине, подчеркнув, что избирать президента может только украинский народ. По мнению главы государства, проведение выборов требуют те, кто стремится его заменить из-за принципиальной позиции не признавать украинские территории российскими.

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