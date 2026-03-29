«Я одержим ими»: Вице-президент США пообещал раскрыть всю правду об НЛО

Не инопланетяне, а демоны: Джей Ди Венс шокировал заявлением об НЛО / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в новом интервью признался, что он «одержим» неопознанными летающими объектами (НЛО), и пообещал раскрыть тайну, прежде чем покинуть пост.

Об этом он заявил в интервью правому политическому комментатору и ютуберу Бенни Джонсону.

Во время интервью с Венсом консервативный комментатор Бенни Джонсон спросил вице-президента: «Вы собираетесь обнародовать все файлы об НЛО?»

«Мы над этим работаем», — сказал Вэнс.

Ди Вэнс признался, что когда вступил в должность, то «был одержим файлами об НЛО, но в конце концов был вынужден отвлечься на другие вопросы».

Вэнс утверждал, что он «достанется до сути» дела.

Обсуждая тайну вокруг НЛО, являющийся католиком Джей Ди Вэнс сказал, что, по его мнению, те, кого люди считают инопланетянами, на самом деле являются демонами.

«Я не думаю, что они инопланетяне. Я в любом случае думаю, что они демоны», — отметил политик.

«Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, поняла, что существуют удивительные вещи, и есть вещи, которые очень трудно объяснить. И я, естественно, когда слышу о каких-то чрезвычайных природных явлениях, именно к этому я обращаюсь к христианскому пониманию того, что, знаете, есть много добра, но есть также и немного зла. Я думаю, что одна из самых больших уловок дьявола состоит в том, чтобы убедить людей, что его (дьявола — Ред.) никогда не существовало», — объяснил свою точку зрения Вэнс.

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что прикажет обнародовать документы, касающиеся вопросов инопланетян и НЛО.

Замечания Венса также прозвучали после того, как Барак Обама в своем интервью на YouTube признал, что инопланетяне «реальны, но я их не видел». На следующий день после громкого интервью Обама попытался отказаться от своих слов, заявив, что «во время своего президентства он не видел никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с человечеством».

Напомним, что США всколыхнула волна исчезновений и смертей ученых, причастных к проектам по изучению НЛО.

В частности, там загадочно исчез генерал, знавший секреты об НЛО.