"Я остановил 10 войн": Трамп высказался относительно Департамента обороны США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Департамент обороны в правительстве США называется именно так, поскольку, по его словам, он хочет не только обороняться, но и нападать.

«Я думаю, что Департамент войны просто звучал плохо. Он сказал: «Сэр, от имени Департамента обороны». Я не хочу быть только обороной. Мы хотим оборону, но мы хотим и нападение», — сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник, 25 августа.

В то же время, американский президент отметил, что уже остановил семь, а на самом деле десять войн по всему миру. «Мы не учитываем несколько из них, а также то, что мы сделали с Ираном, остановив их ядерную программу, которую они реализовали бы в течение месяца», — сказал президент США.

Позже Трамп добавил, что «из семи войн, которые я остановил, четыре из них — благодаря пошлинам и торговле».

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной. и Россией «большим личностным конфликтом».