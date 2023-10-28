"Я отдал приказ": Байден прокомментировал авиаудары США по объектам в Сирии и Иране

Президент США Джо Байден прокомментировал удары американских истребителей по двум объектам на востоке Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемые им группировки.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Так, Джо Байден отметил, что с 17 октября поддерживаемые КСИР группировки совершили многочисленные атаки с использованием дронов, в результате чего были ранены несколько военнослужащих США. Во время одной из таких атак американский контрактник скончался от сердечного приступа, пытаясь попасть в укрытие.

"В ответ на эту серию атак и постоянные угрозы будущих атак, по моему распоряжению, в ночь на 26 октября 2023 года вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли точечные удары по объектам на востоке Сирии", — заявил Байден.

По его словам, удары наносили по объектам, которые используются КСИР и связанными с ним группировками для командования и управления, хранения боеприпасов и других целей.

"Эти удары имели целью обеспечить сдерживание и были осуществлены таким образом, чтобы ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения. Я отдал приказ о нанесении ударов с целью защиты нашего личного состава, ослабления и срыва продолжающейся серии нападений на Соединенные Штаты и наших партнеров, а также с целью сдерживания Ирана и поддерживаемых им групп боевиков", – подчеркнул Байден.

Напомним, на прошлой неделе базы США в Ираке и Сирии атаковали беспилотники – более 20 военных получили ранения.

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