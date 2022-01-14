"Я плакал, руки дрожали": отец пожертвовал органы 9-летней дочери, умершей после травмирования в школе

Мужчина решил пожертвовать семь органов девочки: "Я просто хочу, чтобы сердце моей дочери продолжало биться".
В Китае отец пожертвовал органы своей девятилетней дочери, умершей от травмы, полученной в результате несчастного случая в школе.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Отмечается, что дочь Хуана Циня по имени Тонгтонг умерла три месяца назад после того, как одноклассник случайно сбил ее с ног в коридоре начальной школы в городском округе Циньчжоу, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
Инцидент произошел 20 октября 2021 года, когда ученики выбегали из класса перед уроком физкультуры. Девочка ударилась головой о стену, после чего потеряла сознание. Видеозапись с камер наблюдения показала, как учитель физкультуры нес бессознательную девочку в учительскую.
Классный руководитель рассказал, что ученица вскоре пришла в себя, ей дали чашку с водой с красным сахаром, выпив которую Тонгтонг заверила, что чувствует себя лучше.
Тогда в кабинет позвали ученика, толкнувшего ребенка. Девочка заверила, что не обижается на одноклассника и побежала на урок. Только через несколько часов отцу Тонгтонг позвонили по телефону, чтобы сообщить о травме дочери.
"Она сказала мне, что забыла пообедать в полдень. Это последнее предложение, которое она мне оставила, — рассказал Цинь. — Я был в растерянности. Я ругал учителей, обвиняя их в том, что они не заметили проблемы раньше".
По его словам, над ухом дочери появилась шишка размером с яйцо. Мужчина вызвал скорую, однако, не дождавшись, самостоятельно отвез девочку в больницу.
Медики сказали отцу, что не могут провести операцию. Через девять дней девочка скончалась от повреждения головного мозга.
Цинь решил пожертвовать семь органов своей дочери, среди которых роговица, сердце и почки. "Когда я подписывал документ о пожертвовании органов, я плакал, мои руки дрожали. Образы моего ребенка, такие живые и милые, появлялись передо мной".
Мужчина добавил, что чувствует "облегчение от того, что Тонгтонг помогла другим людям и спасла их жизнь". "Я просто хочу, чтобы сердце моей дочери продолжало биться, – подчеркнул Хуан. – Я верю, что моя дочь поддержала бы мое решение".
Отец добавил, что школа, в которой училась Тонгтонг, извинилась, выплатила ему компенсацию и наказала учителей за неосторожность, из-за которой ребенок несвоевременно попал в больницу.
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