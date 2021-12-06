"Я полностью была готова, что потеряю ногу": крокодил затянул под воду студентку из Англии

"Я полностью была готова, что потеряю ногу": крокодил затянул под воду студентку из Англии

18-летнюю девушку чудом спасли.

Друг спас абитуриентку из Англии, на которую напал крокодил во время путешествия по Замбии.

Об этом сообщает издание dailymail.co.uk.

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18-летняя Амели Осборн-Смит отправилась в путешествие по Замбии перед поступлением в высшее учебное заведение. Она уехала на рафтинг по реке Замбези с гидами из местной туристической компании.

Организаторы поездки утверждали, что сплав пройдет безопасно, поскольку крокодилы редко нападают на людей.

Когда туристка сидела на краю лодки, на нее набросился трехметровый крокодил. Рептилия укусила девушку за ногу. Товарищ Осборн нырнул под воду и ударил рептилию, тогда крокодил разжал зубы и отпустил жертву.

Осборн-Смит получила серьезные травмы. Ее доставили вертолетом в больницу, где врачи провели хирургическую операцию.

Отец англичанки 60-летний Брент Осборн-Смит рассказал, что в настоящее время его дочь находится в тяжелом состоянии.

"Она в Замбии, и мы пытаемся вернуть ее домой, чтобы ей оказали необходимую медицинскую помощь. Но, очевидно, после укуса крокодила есть высокий риск заражения, и у нее сильно травмированная нога", — отметил он.

Девушка с ужасом вспоминает инцидент: "Вы действительно не думаете в такой ситуации. Люди говорят, что вы видите, как ваша жизнь пролетает перед глазами, но это не так. Когда произошло нападение, я полностью была готова, что потеряю ногу".

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Напомним, ранее 8-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила.

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