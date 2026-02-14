"Я посмотрел ему в глаза": Рютте рассказал в Мюнхене о "разговоре" с псом Патроном

Генсек НАТО Марк Рютте / © скриншот с видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично выразил свое восхищение стойкостью украинского народа. Однако самым трогательным моментом стало его упоминание о встрече с псом-сапером Патроном.

Об этом он рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 14 февраля, в которой также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Что «сказал» Патрон генсека НАТО

Глава Альянса, говоря о героизме украинцев - от врачей и спасателей до военных - отдельно остановился на эпизоде из своей недавней поездки в Украину. По словам Рютте, общение с четырехлапым талисманом черниговских пиротехников произвело на него не меньшее впечатление, чем встречи с чиновниками.

«Я даже посмотрел этой собаке в глаза. И он сказал мне: "Мы никогда не сдадимся!"», - отметил Генсек НАТО, вызвав улыбки и аплодисменты в зале.

На вопрос модераторки, что именно он пообещал ответной собаке, Рютте заверил, «что Украина будет оставаться мощной».

Контекст визита

Следует отметить, что Марк Рютте действительно виделся с Патроном во время своего визита в Украину в начале февраля. В начале февраля генсек НАТО посетил Черниговщину, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии, в частности, побывал в школе в Ягодном, где оккупанты содержали гражданских.

Марк Рютте пообщался со звездным четырехлапым сапером псом Патроном / © Фото из открытых источников

Тогда в сети появились фотографии, на которых европейский политик в неформальной одежде фотографирует знаменитого пса на свой смартфон. Похоже, даже высшие должностные лица мировой политики не могут устоять перед обаянием этого малого и героического терьера.

Напомним, в этом году Мюнхенская конференция по безопасности напоминает о том, насколько тупик в дипломатических переговорах . Шесть европейских чиновников считают, что результаты встречи будут ограничены формальными заявлениями солидарности без конкретных договоренностей.