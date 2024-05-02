"Я посылаю четкое сообщение Словакии": Фицо ответил на заявление Макрона о военных НАТО в Украине

Премьер Словакии считает, что Макрон шагнул к Третьей мировой войне.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался отправлять словацких военных в Украину. Так он отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом Роберт Фицо заявил 2 мая в ходе часа вопросов в парламенте, пишет Aktuality.

"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет никакого отношения к войне в Украине, и я посылаю очень четкое сообщение всей Словакии, что кто бы у нас ничего не требовал, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", – подытожил он.

Фицо отметил, что вопрос военных НАТО в Украине должен быть всесторонним делом.

"Суверенные заявления суверенных политиков – это исключительно дело Франции, а не Словакии", – добавил он.

По его словам, такое объявление Макрона является шагом к Третьей мировой войне.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил изданию The Economist, что не исключает ввода войск в Украину. По его словам, этот вопрос "законно" встанет, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о такой помощи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.