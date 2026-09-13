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"Я придерживаюсь иного мнения": Сикорский категорически не согласился с Трампом по поводу ударов Украины по России
На фоне заявлений Трампа о необходимости прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре Сикорский публично высказал иную оценку их последствий.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не согласился с утверждением президента США Дональда Трампа о том, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту дизельного топлива на мировом рынке.
Об этом глава польского МИД заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
«Я придерживаюсь иного мнения», — сказал Сикорский, комментируя оценку американского президента.
Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер связывал атаки на объекты РФ с проблемами дефицита дизельного топлива на мировом рынке.
Удары по НПЗ и топливный кризис в России
Напомним, что последние события свидетельствуют о значительных перебоях в работе российской нефтеперерабатывающей отрасли. В конце августа производство бензина в России сократилось примерно до 70% от объемов внутреннего потребления.
За последнюю неделю украинские беспилотники также нанесли удары по нескольким крупным российским НПЗ, являющимся ключевыми производителями автомобильного бензина. Из-за повреждений и пожаров полностью или частично приостановили работу предприятия в Перми, Нижнем Новгороде и Ярославле.
Очередной целью украинских дронов стал Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. После ночной атаки 13 сентября в сети появились спутниковые снимки предприятия, на которых видно пожар на территории завода.