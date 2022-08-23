"Я призываю серьезно подумать о необходимости этого": в Эстонии предостерегают от поездок в Россию

В стране не исключают провокаций против граждан Эстонии.
В связи с значительно усилившейся в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны Российской Федерации в Эстонии призвали соотечественников отказаться от поездок в Россию.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсал дал комментарий об усилении агрессивной риторики против Эстонии со стороны РФ.
"Повторяю предупреждение Министерства иностранных дел Эстонии об избежании каких-либо поездок на территорию России. Если вы находитесь в России для короткой поездки, я призываю вас серьезно подумать о необходимости остаться там. Россия – это страна, ведущая войну против Украины, и не исключены провокации против граждан Эстонии", – заявил Рейнсал.
Как сообщалось, Эстония также предлагает полностью запретить въезд граждан России в Евросоюз. Согласно предложению Эстонии, восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать всеобъемлющее эмбарго на энергоносители.
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