"Я призываю серьезно подумать о необходимости этого": в Эстонии предостерегают от поездок в Россию

В стране не исключают провокаций против граждан Эстонии.

В связи с значительно усилившейся в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны Российской Федерации в Эстонии призвали соотечественников отказаться от поездок в Россию.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсал дал комментарий об усилении агрессивной риторики против Эстонии со стороны РФ.

"Повторяю предупреждение Министерства иностранных дел Эстонии об избежании каких-либо поездок на территорию России. Если вы находитесь в России для короткой поездки, я призываю вас серьезно подумать о необходимости остаться там. Россия – это страна, ведущая войну против Украины, и не исключены провокации против граждан Эстонии", – заявил Рейнсал.

Как сообщалось, Эстония также предлагает полностью запретить въезд граждан России в Евросоюз. Согласно предложению Эстонии, восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать всеобъемлющее эмбарго на энергоносители.

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