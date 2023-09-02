"Я прошу прощения у Путина": экс-кандидатка в польский Сейм сделала скандальное заявление

Кандидатка в депутаты Сейма Польши от Польской крестьянской партии (PSL) Малгожата Зых в субботу, 2 сентября, попросила прощения у президента РФ Владимира Путина за то, что несколько дней назад назвала его военным преступником.

Об этом сообщает Polsat News.

"Не отвечает ценностям демократического правового государства и христианским ценностям называть президента России Владимира Путина "военным преступником", поскольку до сих пор нет приговора Международного уголовного суда, перед которым он обвиняется в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию", – написала она в соцсети.

Также политик считает, что осуждать другого человека может только Бог.

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"Каждый человек, пока он жив, имеет право на обращение и спасение. Поэтому, чтобы иметь чистую совесть, я прошу прощения у президента России Владимира Путина за то, что назвала его в своем заявлении от 30 августа этого года "военным преступником", – добавила она.

Заявление, о котором упоминает Малгожата Зых, кандидат в депутаты польского парламента сделала по требованию главы партии, чтобы попасть в избирательный список.

Однако накануне – в пятницу, 1 сентября, – стало известно, что Малгожата Зих не будет баллотироваться в Сенат ни от PSL, ни от другой оппозиционной силы. Поэтому она с легким сердцем отреклась от своего предыдущего заявления, которым, по ее мнению, "оскорбила" Путина.

В 2019 году Малгожата Зых баллотировалась на выборах в польский Сенат от ультраправой партии "Конфедерация", которая известна своими антиукраинскими настроениями. В том же году она была соорганизатором конференции "Стоп украинизации Польши".

Напомним, с начала полномасштабного нападения РФ Польша стала одним из самых крепких союзников Украины. Несмотря на это, соседняя страна испытывает некоторую "усталость от войны".

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