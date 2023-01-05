"Вся Азия в Питер перебралась": россияне затравили тувинку, чей малыш родился первым в этом году в Петербурге

Россияне просто разразились расистскими и нацистскими заявлениями, жалуясь на генофонд и якобы замещение славян.

Россияне затравили тувинку в Сети после известия о том, что ее малыш стал первым родившимся в Санкт-Петербурге ребенком в 2023 году.

Об этом свидетельствуют скриншоты комментариев граждан РФ в Сети.

Российский паблик "Питер сегодня" опубликовал сообщение о первом малыше, родившемся в Санкт-Петербурге в 2023 году и являющемся сыном уроженки Тувы — 25-летней Венеры. Мальчик родился всего через минуту после наступления нового года.

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В комментариях к сообщению россияне разразились оскорблениями и ненавистью к малышу и его маме. Они принялись всячески оскорблять тувинцев, называя их "чурками", "оленеводами" и "узкоглазыми".

Вот несколько из комментариев россиян:

"Охренеть. Первый житель города – тувинец. Ужас".

"Ближе роддома не нашлось для Тувы?!"

"Так вся Азия в Питер перебралась".

"Рожали бы у себя в республике. Вы уже всех в Питере достали…"

"Генофонд – это архиважно. Давно ли Советский Союз приучил мыться эти малочисленные народы… А теперь идет реальное замещение славян".

"За государство обидно! Голубоглазых детей рожать перестали".

"Привет, будущий таксист".

"Грустно, что в нашем городе на детских площадках теперь одни узкоглазые дети".

"Я просто чурок не люблю".

"Как хочется видеть на фото русского карапуза, а не вот это все".

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Напомним, по данным украинской разведки, на войну против Украины Россия отправляла в основном представителей своих малых народов и существенно уменьшила их численность. Так, по состоянию на сентябрь 2022 года среди ликвидированных оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

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