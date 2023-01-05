"Вся Азия в Питер перебралась": россияне затравили тувинку, чей малыш родился первым в этом году в Петербурге

Россияне просто разразились расистскими и нацистскими заявлениями, жалуясь на генофонд и якобы замещение славян.
Россияне затравили тувинку в Сети после известия о том, что ее малыш стал первым родившимся в Санкт-Петербурге ребенком в 2023 году.
Об этом свидетельствуют скриншоты комментариев граждан РФ в Сети.
Российский паблик "Питер сегодня" опубликовал сообщение о первом малыше, родившемся в Санкт-Петербурге в 2023 году и являющемся сыном уроженки Тувы — 25-летней Венеры. Мальчик родился всего через минуту после наступления нового года.
В комментариях к сообщению россияне разразились оскорблениями и ненавистью к малышу и его маме. Они принялись всячески оскорблять тувинцев, называя их "чурками", "оленеводами" и "узкоглазыми".
Вот несколько из комментариев россиян:
"Охренеть. Первый житель города – тувинец. Ужас".
"Ближе роддома не нашлось для Тувы?!"
"Так вся Азия в Питер перебралась".
"Рожали бы у себя в республике. Вы уже всех в Питере достали…"
"Генофонд – это архиважно. Давно ли Советский Союз приучил мыться эти малочисленные народы… А теперь идет реальное замещение славян".
"За государство обидно! Голубоглазых детей рожать перестали".
"Привет, будущий таксист".
"Грустно, что в нашем городе на детских площадках теперь одни узкоглазые дети".
"Я просто чурок не люблю".
"Как хочется видеть на фото русского карапуза, а не вот это все".
Напомним, по данным украинской разведки, на войну против Украины Россия отправляла в основном представителей своих малых народов и существенно уменьшила их численность. Так, по состоянию на сентябрь 2022 года среди ликвидированных оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.
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