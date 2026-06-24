«Я просто хотел спросить»: во время бунта Пригожина Сийярто звонил Лаврову с неожиданным вопросом

Петер Сийярто и Сергей Лавров

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Во время восстания главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина в июне 2023 года бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обеспокоенный делами в Кремле, звонил по телефону своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Об этом стало известно по расследованию журналистов Vs Quare.

Журналисты-расследователи установили, что бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто связался с Лавровым, чтобы выразить обеспокоенность.

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«Здравствуйте, я просто хотел узнать, все ли у вас хорошо и все ли с вами хорошо?», — спросил он.

Лавров успокоил венгерского коллегу и заверил, что ситуация находится под контролем силовиков.

«Армия контролирует ситуацию. Я не слежу за событиями в прямом эфире. Армия отлично знает, что делать», — сказал российский министр.

Также он подчеркнул, что Путин и он сам якобы никуда не бежали из Кремля и оставались в Москве. Журналисты обратили внимание, что Сиярто позвонил Лаврову после появления слухов о том, что и глава Кремля, и он сбежал в Петербург.

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Тогда Сийярто предложил помощь Венгрии в случае необходимости, но услышал лишь смех Лаврова.

«Ну, если вам когда-нибудь понадобится лично, просто дайте мне знать», — сказал венгерский политик.

В ответ Лаврова услышал: «Мне ничего не нужно. Нет проблем. Спасибо за звонок».

Как Венгрия действовала в интересах Москвы

Напомним, в марте этого года прошла информация, что тогдашний министр иностранных дел Венгрии Сийярто в разговорах с Лавровым координировал блокирование санкций ЕС, а также рассказывал, как защищает «теневой флот» РФ.

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Журналисты узнали, что Сиярто регулярно делился с Лавровым деталями закрытых переговоров европейских дипломатов. В частности, они привели разговор 30 августа 2024 года, когда тот рассказал тайные детали Лаврову о заседании Совета ЕС по иностранным делам.

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