"Я против войны": Кадыров заявил о готовности отправить боевиков в Палестину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов поехать с "миротворческой миссией" в Палестину и призвал прекратить войну.

Видео Кадыров опубликовал в своем Telegram.

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти во что-то большее. Потому что их земли в свое время забрал Израиль и держит ее в изоляции. У них нет свободы слова. Сегодня я против войны и призываю всех, чтобы они остановили эту войну, чтобы она не разошлась по всему миру. Эта война просто так не закончится", — заявил подконтрольный Кремлю Кадыров.

Глава Чечни также обратился к лидерам мусульманских стран с призывом создать коалицию.

"И призывайте тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков", — сказал Кадыров.

Напомним, Кадыров вдруг появился в кабинете у Путина и заговорил о танках "Абрамс" (видео).

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