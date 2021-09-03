"Я пытался спасти свою жизнь": в Индии мужчина отбился от леопарда серпом

"Я пытался спасти свою жизнь": в Индии мужчина отбился от леопарда серпом

Хищник выскочил из кустов.

В индийском штате Уттаракханд мужчина, на которого напал леопард, отбился от него серпом.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

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39-летний пастух встретил хищника в селе. Когда леопард выскочил из кустов и набросился на одну из его коз, он попытался отогнать его криком, но хищник внезапно бросил добычу и прыгнул на него.

"Сначала я остолбенел, но потом понял, если я ничего не сделаю, то погибну", — вспоминает мужчина подробности инцидента.

Мужчина ударил леопарда серпом, который был у него с собой. Раненое животное начало бежать, но потеряло сознание и погибло.

"Я совершенно не собирался убивать леопарда, — объясняет мужчина. — Это произошло внезапно, когда я пытался спасти свою жизнь".

Хотя в Индии запрещено убивать леопардов, пастух может избежать наказания.

По словам представителя лесного ведомства, закон об охране дикой природы 1972 предусматривает исключение для случаев, когда убийство было единственным способом защититься от животного.

Напомним, в Калифорнии мама спасла своего малолетнего сына, на которого напал 65-килограммовый горный лев во дворе их частного дома.

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