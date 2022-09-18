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"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме": президент Грузии призвала ответить оккупантов за преступления

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"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме": президент Грузии призвала ответить оккупантов за преступления

Фото: Associated Press

Украина не упадет, отметила Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что зверства россиян в Изюме являются военными преступлениями и призвала к правосудию в отношении виновных.

Об этом она написала в Twitter.

"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. За эти военные преступления должна ответить справедливость. Украина не упадет, и воцарится мир. Слава Украина", — сказала она.

Зурабишвили заявила, что зверства россиян в Изюме являются военными преступлениями и призвала к правосудию в отношении виновных.

Напомним, что под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

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Дата публикации
Просмотры
561
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