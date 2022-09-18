"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме": президент Грузии призвала ответить оккупантов за преступления

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что зверства россиян в Изюме являются военными преступлениями и призвала к правосудию в отношении виновных.

Об этом она написала в Twitter.

"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. За эти военные преступления должна ответить справедливость. Украина не упадет, и воцарится мир. Слава Украина", — сказала она.

И condemn в сильных термиях атроцитов, находящихся в России в #Izium. Эти war crimes must be answered by justice. Ukraine не будет fall, и беда будет prevail. #SlavaUkraini — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 18, 2022

Зурабишвили заявила, что зверства россиян в Изюме являются военными преступлениями и призвала к правосудию в отношении виновных.

Напомним, что под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

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