"Я рос в СССР": в Казахстане таксист обматерил клиентку после ее просьбы общаться на казахском

"Я рос в СССР": в Казахстане таксист обматерил клиентку после ее просьбы общаться на казахском

Таксист категорически отказался говорить на казахском языке, хотя отмечал, что сам — казах.

В одном из городов Казахстана русскоязычный водитель такси наорал на клиентку, попросившую общаться с ней на казахском.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Это моя личная точка зрения. Разговариваю на том языке, на каком хочу. Не указывайте мне, как мне разговаривать. Предатель я или не предатель, не вам судить. Я рос в Советском Союзе, где русский языке был единственным языком. Не буду я с вами разговаривать по-казахски", — кричал он, "украшая" свою "пламенную" речь нецензурной лексикой.

Клиентка просила мужчину прекратить кричать, однако он продолжал ругаться.

Напомним, что в Харькове ресторатор попал в языковой скандал, назвав украиноязычных "рагулями".

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