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"Я — россиянин, я — россиянин!": из-за выходок пьяного пассажира самолет изменил курс и экстренно сел в Самаре (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
448
Время на прочтение
1 мин
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"Я — россиянин, я — россиянин!": из-за выходок пьяного пассажира самолет изменил курс и экстренно сел в Самаре (видео)

Фото: Freepik

Когда мужчину выводили, он выкрикивал: "Я – русский! Я – русский!".

Экипаж борта FlyDubai был вынужден экстренно посадить самолет в Самаре из-за конфликтного россиянина. Пьяный мужчина не сошелся политическими взглядами с соседом и устроил "концерт".

Об этом сообщает телеграмма-канал Baza и опубликовал видео.

Отмечается, что борт летел из Казани в Дубай, но из-за выходок пьяного россиянина неожиданно изменил маршрут и сел в Самаре.

По словам пассажиров, один из подвыпивших мужчин "сцепился" с соседом по поводу сложной ситуации в мире, но перестарался с аргументацией и начал буйствовать. В результате его усмирили, впрочем, самолет пришлось на должности в Самаре. Там на "политического эксперта" был составлен административный протокол.

Когда мужчину выводили, он выкрикивал: "Я – русский! Я – русский!". Очевидно, он не чувствовал вины, что из-за него пострадали все пассажиры самолета.

Напомним, самолет авиакомпании Lufthansa попал в страшную турбулентность: 7 человек оказались в больнице.

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Дата публикации
Просмотры
448
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