Я русский, б***ь": в Батуми отлупили пассажира российского круизного лайнера (видео)

Один из русских туристов воскликнул "я русский, б***ь, и горжусь этим" и начал провоцировать митингующих. Однако грузины проучили "ярусского".

В грузинском Батуми 31 июля снова с протестами встретили круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Собравшиеся активисты протестовали против прибытия в их стран граждан РФ, ранее заявлявших, что "Россия освободила Абхазию от грузин".

В Сети появилось видео, как один из туристов выкрикнул "я русский, б***ь, и горжусь этим" и начал провоцировать митингующих. Местные не выдержали и проучили его, изрядно избив. Однако получив отпор, россияне дал заднюю и начал оправдываться: "Я не оккупант, у меня дети!"

"Я русский": в Батуми избили пассажира российского круизного лайнера

Также сообщалось, что митингующие в Батуми забросали яйцами автобус с российскими туристами из скандального лайнера Astoria Grande.

Напомним, что в понедельник, 31 июля, второй раз через несколько дней прибыл в порт Батуми в Грузии прибывший круизный лайнер с российскими туристами, который снова встретили массовыми протестами. Во время акции была задержана украинка.

Несколько дней назад круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту уже причаливал к берегам Грузии. Тогда российские туристы в интервью грузинским СМИ заявили, что Россия – не оккупант и "освободила Абхазию". После этого начались массовые протесты. Лайнер отплыл из Батуми 27 июля – на два дня раньше из-за протестов грузин.

Отмечалось, что на борту лайнера находятся люди, поддерживающие войну в Украине и российского диктатора Путина, в том числе известные российские звезды.