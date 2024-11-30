"Я с вами и буду с вами": Зурабишвили заявила, что не сдаст полномочий до избрания легитимного президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится, поэтому ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Об этом сообщило издание Sova.

"Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно изберет кого-то вместо меня". Я с вами и буду с вами", – сказала президент.

По словам Зурабишвили, протесты растут и среди государственных служащих: люди уходят в отставку, в том числе в дипломатическом сообществе, особенно в посольствах в Европейском Союзе.

"Это массовый общенациональный протест против узурпации власти и попытки перетащить Грузию в Россию", – добавила она.

Напомним, пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в его стране, в отличие от Украины 2013 года, существуют сильные институты государственной власти, которые не допустят Майдана.

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