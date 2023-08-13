"Я счастлива": девушка заработала миллионы на уборке самых грязных домов в мире

Как-то специалист рассказала, как убирала жилье 80-летней женщины, которая три года не мылась.

Гражданка Финлянии из города Тампере Аури Кананен стала миллионершей в 30 лет и рассказала, как заработала свое состояние. Девушка убирает самые грязные дома в мире. И к тому же бесплатно.

Видео процесса Аури регулярно выкладывает на собственном канале YouTube.

Аури Кананен только в 2023 году побывала в Великобритании, Швейцарии, Швеции и США, чтобы бесплатно помочь упорядочить грязные дома их владельцам.

Видео уборки оценили уже 2,85 млн подписчиков YouTube-канала девушки, который она ведет с 2020 года, а у TikTok у нее уже 10 млн поклонников. Рекламные поступления только YouTube-канала, по словам уборщицы, в прошлом году принес ей полмиллиона евро.

Идея бесплатной уборки самых грязных домов мира пришла девушке в 2020 году. Тогда она оставила посменную работу и запустила свой бизнес.

По словам девушки, уборка может быть веселой.

"Это лучшее, что когда-либо было. Мне это очень нравится. Я чувствую себя довольной и счастливой", — объяснила она.

Она радовалась первым ста тысячам подписчиков, а теперь их уже 10 миллионов.

"Вроде бы у меня есть собственная команда по уборке. Я очень благодарна", — сказала женщина, уточнив, что деньги не изменили ее.

Ей по-прежнему нравится сбрасывать толстые слои пыли из мебели и делиться своими историями с миром.

"Это лучшее чувство, я охочусь за ним неделю за неделей. Пытаюсь находить все более грязные дома", — пояснила Аури.

Она каждую неделю порывается в грязных домах и говорит, что не чувствует запахов. По ее словам, "зацвелый мусор всегда пахнет одинаково".

Многие дома, которые она посещала, по колено завалены мусором, с грязными кухнями и холодильниками, полными заплесневелой пищи. Ей даже приходилось сталкиваться с сновавшими крысами.

Аури часто убирает дома людей, страдающих разными заболеваниями и которым сложно передвигаться из-за травм. Часто к ней обращаются родственники или друзья тех, кто не в состоянии сами позаботиться о себе.

Также известно, что уборщица Аури несколько лет боролась с депрессией в юном возрасте. Теперь она говорит, что ей проще найти общий язык с людьми, которые тоже переживают сложности.

Также напомним, как безопасно убрать разбитое стекло. Маленькие обломки стекла очень опасны, они ведь практически невидимы, поэтому на них можно с легкостью наступить.

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